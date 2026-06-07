С Россией или ЕС: первые экзитполы выборов в Армении

В Армении завершилось голосование / © Associated Press

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В Армении завершились парламентские выборы, которые ряд экспертов называют переломным этапом для политического будущего страны и ее отношений с Россией.

Об этом передают корреспонденты ТСН.Тижня.

Поскольку экзитполы в стране запрещены законодательством, окончательные результаты выборов остаются неизвестными. Подсчет голосов начался после закрытия избирательных участков.

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Партия Пашиняна набирает на выборах в Армении от 32,7 до 56,7% голосов. Первые экзитполы Фото: армянское агентство News. am. / © ТСН

По данным наблюдателей, явка избирателей составила около 59%. Окончательные результаты планируется объявить в ночное время, после завершения обработки бюллетеней.

Политическое противостояние и влияние внешних сил

По информации политических наблюдателей, перед выборами Россия пыталась повлиять на электоральные процессы в Армении, в частности, путем поддержки пророссийских политических сил и организации мобилизации избирателей из диаспоры.

В сети появлялись кадры прибытия в Ереван групп граждан Армении из России, что вызвало дополнительное политическое напряжение в преддверии голосования.

В то же время в Европейском Союзе заявили о беспокойстве попытками внешнего влияния и отметили поддержку суверенного выбора Армении.

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Главные политические силы

Основная борьба развернулась между партией премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор», которую считают проевропейской, и оппозиционным блоком «Сильная Армения», который ассоциируется с пророссийскими позициями.

По предварительным экзитполам, обнародованным после закрытия участков, партия Пашиняна может получить от 32,7% до 56,7% голосов.

Избирательная комиссия планирует завершить подсчет голосов до утра. После этого станет известно, сможет ли Армения продолжить курс на сближение с Западом или сохранить более тесные отношения с Россией.

Напомним. 7 июня Армения избирает новый парламент. Выборы 2026 много наблюдателей называют не просто очередной политической кампанией, а голосованием за будущее направление развития страны.

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После потери Нагорного Карабаха и почти полного разрушения доверия к российской системе безопасности, Ереван все активнее демонстрирует курс на сближение с Европейским Союзом.

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