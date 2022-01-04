В армии Афганистана появятся смертники: талибы завершают формирование вооруженных сил

Воинов-шахидов будут использоваться для спецопераций.

Представитель движения "Талибан" Забиулла Муджахид сообщил о создании специального батальона смертников, который станет частью будущей армии Афганистана.

Его заявление передает издание The Khaama Press.

По словам официального представителя талибов, батальон будет использоваться для специальных операций.

Также читайте В столице Афганистана появилась алкогольная "река": талибы вылили около 3000 литров спиртного

Забиулла Муджахид также сообщил, что процесс создания новой армии Афганистана все еще продолжается. Он отметил, что бывшие афганские офицеры могут стать военнослужащими будущих вооруженных сил. Он также предположил, что для службы в армии могут, при необходимости, набирать женщин.

Ранее в Министерстве обороны Афганистана сообщалось, что афганская армия укомплектована на 80%. В целом в вооруженных силах будут проходить службу 100 тысяч военных и гражданских.

Напомним, после захвата властей в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" назвал террористов-смертников "героями ислама", пообещав наградить их семьи деньгами и землей.

Читайте также: