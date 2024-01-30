В армии Израиля заявили, что убили или ранили половину боевиков ХАМАС

В ЦАХАЛе заявили, что война будет продолжаться до полного уничтожения ХАМАС.
Израильские военные в секторе Газа уничтожили или ранили половину боевиков группировки ХАМАС.
Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает The Times of Israel.
Он заявил, что война будет продолжаться еще долго, но в конце концов "мы разобьем ХАМАС".
"Мы ведем долгую войну, но в конце концов мы разобьем ХАМАС. Террористы остаются, и мы боремся с очагами сопротивления… На это уйдут месяцы, а не один день", — сказал Галлант.
Кроме того, министр заявил, что у боевиков ХАМАС нет подкрепления, в том числе оружием и боеприпасами.
"Им тяжело заботиться о себе, о раненых... Мы убили уже по меньшей мере четверть террористов ХАМАС, столько же ранены", — заявил министр обороны Израиля.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и боевики террористической группировки ХАМАС не смогли договориться о посредничестве в соглашении о заложниках.
Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз требует немедленно проверить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам.
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