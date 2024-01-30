В армии Израиля заявили, что убили или ранили половину боевиков ХАМАС

В ЦАХАЛе заявили, что война будет продолжаться до полного уничтожения ХАМАС.

Израильские военные в секторе Газа уничтожили или ранили половину боевиков группировки ХАМАС.

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Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, передает The Times of Israel.

Он заявил, что война будет продолжаться еще долго, но в конце концов "мы разобьем ХАМАС".

"Мы ведем долгую войну, но в конце концов мы разобьем ХАМАС. Террористы остаются, и мы боремся с очагами сопротивления… На это уйдут месяцы, а не один день", — сказал Галлант.

Кроме того, министр заявил, что у боевиков ХАМАС нет подкрепления, в том числе оружием и боеприпасами.

"Им тяжело заботиться о себе, о раненых... Мы убили уже по меньшей мере четверть террористов ХАМАС, столько же ранены", — заявил министр обороны Израиля.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль и боевики террористической группировки ХАМАС не смогли договориться о посредничестве в соглашении о заложниках.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз требует немедленно проверить Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам.

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