В армию – по СМС-сообщению: в Беларуси планируют внедрить нововведения

Нововведения коснутся всех, даже тех, кто к военной службе никакого отношения не имеет.

В Беларуси планируется осуществить ряд важных изменений для военнообязанных, среди них - повестка по СМС-сообщению. Также будет усилена ответственность для уклоняющихся за неявку в военкоматы.

Соответствующий законопроект "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности" опубликован на Национальном правовом интернет-портале, передает белорусское издание "Зеркало".

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"Граждане могут быть уведомлены о необходимости явки в военный комиссариат (отделенное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения", — говорится в проекте.

Отмечается, что СМС могут призвать как во время мобилизации, так и во время мобилизационной подготовки.

Операторы электросвязи будут обязаны проводить СМС-рассылки по спискам военкоматов и КГБ. Кроме того, операторам придется по запросу военкоматов или КГБ в недельный срок предоставлять сведения о номерах граждан, состоящих на военном учете или обязанных на нем состоять. Сами же граждане должны сообщать в военкомат об изменении личного номера телефона.

"Главное в этом нововведении — это то, что юридически значимое сообщение будет считаться доставленным даже в тех случаях, если его отправили по почте или электронным средствам (по СМС, имейлу, мессенджеру), но адресат "по обстоятельствам, зависящим от него", этому сообщению не получил или с ним не ознакомился. Проще говоря, если человек не открыл дверь почтальона, принесшего повестку, или отключил телефон, чтобы не получить СМС, — это ему уже никак не поможет. Факта отправки будет достаточно, чтобы сообщение считалось юридически доставленным", – объясняют на сайте издания.

Что касается бумажных повесток, то их теперь повестки можно будет вручать и по месту жительства призывника, и по месту работы и местонахождению. Заниматься разнесением повесток могут работники любых организаций, на которые такую задачу возложат военкомат, местный исполком или КГБ.

Законопроект пока не числится в повестке дня на сайте Палаты представителей. Вероятно, он будет внесен в ближайшее время. Затем из окон должен одобрить Совет Республики и подписать Лукашенко, а после официального опубликования он вступит в силу только через год.

Напомним, ранее эксперт рассказал, как Белоруссия помогает РФ в подготовке мобилизованных.

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