В AstraZeneca заявили, что вакцина дает длительный иммунитет — третья доза не нужна

В AstraZeneca заявили, что вакцина дает длительный иммунитет — третья доза не нужна

Люди, которые получили прививки от компании AstraZeneca могут не нуждаться в вакцинации через 6 месяцев, поскольку препарат обеспечивает длительный защиту против COVID-19.

Произведенная AstraZeneca вакцина дает более длительный иммунитет. Поэтому бустерные инъекции или ревакцинация привитым пока не нужны.

Об этом заявил глава британского фармацевтического гиганта Паскаль Сорио. Он надеется, что эта информация, которую подтверждают реальные наблюдения (их должны опубликовать осенью), докажет способность препарата образовывать мощный Т-клеточный иммунитет, пишет Daily Mail.

"Мы надеемся, что наша вакцина обеспечит долговременную защиту. Пока наука предполагает, что она обеспечивает сильную реакцию Т-клеток, что, надеюсь, означает, что ее действие продлится дольше,

— сказал Паскаль Сорио.

Ранее исследования Бирмингемского университета показало, что инъекция AZ, вызывает активность Т-клеток, которые борются с инфекцией, лучше, чем их аналоги из США, производимые компаниями Pfizer и Moderna.

Другое исследование проведено другой фармацевтической группой Johnson & Johnson показывает, что вакцина от AstraZeneca "обеспечивает годы защиты".

Глава британского фармацевтического гиганта также подтвердил высокую эффективность их препарата против нового штамма "Дельта".

Напомним:

Американская компания Moderna заявила , что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.

, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Поскольку это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов. Между тем Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы. В свою очередь председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем вакцинации.

ВОЗ призывает страны, запланировавшие введение третьей дозы вакцины, не делать этого

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