В "Атеше" опровергли заявление о прибытии в Беларусь военной техники из РФ

Партизаны сначала сообщили о прибытии большой колонны техники из РФ в Минск.
Партизанское движение "Атеш" опровергло информацию о прибытии в Беларусь большой колонны военной техники из России, опубликованную утром 28 февраля.
Обновленная информация появилась в их Telegram-канале в 12:53.
Там отметили, что для безопасности агентов они выкладывают информацию сразу после получения. А фотографии с якобы российской техникой были сделаны несколько дней назад.
"Признаем, ошиблись. На фото военная техника Вооруженных сил Республики Беларусь", – говорится в сообщении.
Напомним, Россия и Беларусь планируют масштабные военные учения – когда и где они будут проходить.
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