В аварии автобуса в Египте погибли 12 человек: более 30 травмированных

В больнице немало пассажиров в тяжелом состоянии.
Автобус для перевозок, который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Каир попал в аварию. На месте ДТП сразу погибли 8 человек, в больницы были направлены еще 34 человек, из них четырех спасти медикам не удалось.
О событии сообщает местное издание Al-Masry Al-Youm.
ДТП произошло в субботу, 4 сентября, в районе 109 километра трассы Суэц — Каир. Транспорт перевернулся. На место прибыли около 30 "скорых".
По словам медиков, многие раненые находятся в тяжелом состоянии. У них, в частности, сотрясения мозга, кровотечения, переломы, синяки и ссадины. Отмечается, что среди раненых и погибших есть дети.
عاجل | لقطات حية من موقع حادث طريق السويس القاهرة .. وارتفاع اعداد الضحايا والمصابين
# عاجل | لقطات حية من موقع حادث طريق السويس القاهرة .. وارتفاع اعداد الضحايا والمصابينОпубликовано المصري اليوم Суббота, 4 Сентябрь 2021
По предварительной информации в автобусе находились около 60 человек, многие семьями. Были ли среди пассажиров туристы еще будут уточнять.