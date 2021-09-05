В аварии автобуса в Египте погибли 12 человек: более 30 травмированных

В больнице немало пассажиров в тяжелом состоянии.

Автобус для перевозок, который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Каир попал в аварию. На месте ДТП сразу погибли 8 человек, в больницы были направлены еще 34 человек, из них четырех спасти медикам не удалось.

О событии сообщает местное издание Al-Masry Al-Youm.

ДТП произошло в субботу, 4 сентября, в районе 109 километра трассы Суэц — Каир. Транспорт перевернулся. На место прибыли около 30 "скорых".

По словам медиков, многие раненые находятся в тяжелом состоянии. У них, в частности, сотрясения мозга, кровотечения, переломы, синяки и ссадины. Отмечается, что среди раненых и погибших есть дети.

По предварительной информации в автобусе находились около 60 человек, многие семьями. Были ли среди пассажиров туристы еще будут уточнять.

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