В США в аварии погибла сотрудница американского посольства в Украине Сара Джоан Лангенкомп.

В полиции опоздали, американского дипломата сбил грузовик, когда он двигался на велосипеде. Женщина погибла на месте аварии.

Смерть сотрудница американского посольства в Украине подтвердил каналу ABC News представитель Госдепартамента.

Также читайте Из-за помощи Украине в войне США нарастят производство HIMARS и снарядов к ним

Известно, что дипломат была главой отдела по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности в посольстве США в Украине. По данным СМИ, мужчина дипломата Даниэль работал в посольстве в Киеве спикером.

В полиции добавили, ДТП произошло в четверг, 25 августа. Водитель грузовика Volvo и Лангенкомп двигались в одном направлении в момент столкновения. В настоящее время идет расследование.

Посольство США возобновляет работу в Украине