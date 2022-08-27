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В аварии погибла сотрудница американского посольства в Украине

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В аварии погибла сотрудница американского посольства в Украине

Фото: Pexels

В США в аварии погибла сотрудница американского посольства в Украине Сара Джоан Лангенкомп.

В полиции опоздали, американского дипломата сбил грузовик, когда он двигался на велосипеде. Женщина погибла на месте аварии.

Смерть сотрудница американского посольства в Украине подтвердил каналу ABC News представитель Госдепартамента.

Известно, что дипломат была главой отдела по международным вопросам наркотиков и правоохранительной деятельности в посольстве США в Украине. По данным СМИ, мужчина дипломата Даниэль работал в посольстве в Киеве спикером.

В полиции добавили, ДТП произошло в четверг, 25 августа. Водитель грузовика Volvo и Лангенкомп двигались в одном направлении в момент столкновения. В настоящее время идет расследование.

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