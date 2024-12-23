В авиакатастрофе погиб бизнесмен и вся его семья: подробности трагедии

В результате катастрофы погибли 10 человек, еще 17 получили травмы.

В Бразилии самолет, на борту которого находился бизнесмен Луис Клаудио Галеази вместе с семьей, разбился в популярном курортном городке Грамаду на юге страны.

Об этом пишет The Independent.

Самолет упал в жилом районе, повредив дом и магазин мобильных телефонов. В результате катастрофы погибли все 10 находившихся на борту человек, включая Галеази, его жену, трех дочерей и других членов семьи.

Сообщается, что самолет взлетел из аэропорта Канела в штате Риу-Гранде-ду-Сул и упал спустя несколько минут в центре Грамаду. По сообщению бразильских органов власти, самолет, который, вероятно, пилотировал бизнесмен, ударился в дымоход дома, а затем — во второй этаж здания, прежде чем влететь в магазин мобильных телефонов. Кроме погибших, по меньшей мере 17 человек получили травмы, двое из них в критическом состоянии.

Местные СМИ сообщают, что люди пострадали также из-за вдыхания дыма, поскольку на месте аварии возник пожар. Грамаду, где произошла катастрофа, является популярным туристическим курортом, особенно в рождественский период, когда сюда приезжают туристы для отдыха в горах.

Причины аварии пока остаются неизвестными, и бразильские органы власти проводят расследование. Президент Бразилии Лула да Силва выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, 14 декабря бывший министр обороны Бразилии Вальтер Брага Нетто был арестован по обвинению в попытке военного переворота.

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