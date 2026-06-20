В авиакатастрофе погиб соучредитель одной из ведущих компаний видеоигр: детали

Полиция Франции. / © Associated Press

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Во Франции в авиакатастрофе погиб 69-летний соучредитель компании-разработчика видеоигр Ubisoft Клод Гиймо, а также летный инструктор.

Об этом со ссылкой на спасателей департамента Луара-Атлантика, сообщает France 3 .

По данным издания, бизнесмен был на борту самолета Cessna 421, разбившегося у аэродрома Ла-Боль-Эскублак во время захода на посадку. После авиатрощи судно загорелось, огонь перекинулся на окружающую растительность. Когда на место аварии прибыли пожарные, самолет уже был полностью охвачен пламенем.

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По предварительным данным, Гиймо направлялся на съезд летного клуба La Baule и должен был присутствовать на собрании любителей полетов в эти выходные.

Обстоятельства падения и причины возгорания выясняют соответствующие службы.

Ubisoft – один из крупнейших в мире разработчиков видеоигр. Компания создала такие известные франшизы, как Assassins Creed, Far Cry, Prince of Persia.

Клод Гиймо основал Ubisoft вместе с четырьмя своими братьями в 1986 году. Сейчас компания продолжает находиться под контролем семьи, ее бессменным генеральным директором является Ив Гиймо, младший брат Клода.

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Напомним, на прошлой неделе в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро погиб известный певец Оливер Три. В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, которые после удара упали на парковку.







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