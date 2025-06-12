В авиакатастрофе в Индии уцелел один пассажир: что известно о счастливце

Остатки самолета Boeing 787, который упал в Индии / © Associated Press

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В ужасной авиакатастрофе самолета Boeing 787 с 242 пассажирами, которая произошла в четверг, 12 июня, в Индии, выжил один человек. Ранее местная полиция сообщала, что в самолете авиакомпании Air India, который совершал рейс в аэропорт Гатвик в Лондоне, никто не уцелел.

Как сообщает издание Hindustan Times, пока единственным выжившим в авиакатастрофе оказался 40-летний гражданин Великобритании Вишваш Кумар Рамеш.

Он несколько дней находился в Индии, чтобы навестить семью, и возвращался в Великобританию вместе со своим братом, 45-летним Аджаем Кумаром Рамешем.

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«Через 30 секунд после взлета раздался громкий шум, а затем самолет разбился. Все произошло так быстро», — рассказал Вишваш, который получил «ударные травмы» груди, глаз и ног.

Чудом уцелевший пассажир сказал, что его брат Аджай сидел в другом ряду самолета, после катастрофы он пытался его найти, но тщетно.

«Когда я встал, вокруг меня были трупы. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — рассказал он.

Вишвош сказал, что он живет в Лондоне уже 20 лет, его жена и ребенок находятся в британской столице.

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Известно, что счастливчик взял билет на место 11A в самолете, который упал на общежитие медицинского колледжа через несколько минут после взлета из аэропорта города Ахмедабад на западе Индии.

Напомним, в МИД Украины сообщили, были ли украинцы на борту самолета, разбившегося в Индии.