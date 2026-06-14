В авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро погиб известный певец: появилось видео

Певцу Oliver Tree было 32 года / © cnnbrasil.com.br

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Известный американский певец Оливер Три и еще пять человек погибли во время столкновения двух вертолетов в Бразилии.

Об этом сообщает CNN Brasil.

В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, которые после удара упали на парковку.

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Певцу и автору песен Оливеру Три было 32 года.

Oliver Tree известен по трекам «Life Goes On», «Hurt» и «Alien Boy» / © cnnbrasil.com.br

Oliver Tree известен по трекам Life Goes On, Hurt и Alien Boy.

Дата публикации 22:06, 14.06.26 Количество просмотров 316 В Рио-де-Жанейро в авиакатастрофе погиб известный американский певец Oliver Tree

В 2024 году музыкант оказался в центре политического скандала из-за выступления на российском фестивале Park Live в Казахстане. На этом фоне было отменено выступление певца в Вильнюсе.

Напомним, на северо-востоке Колумбии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли все 15 человек на борту самолета. Как сообщила государственная авиакомпания Satena, среди погибших находился местный депутат.

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