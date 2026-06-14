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В авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро погиб известный певец: появилось видео
Американский певец Oliver Tree погиб в авиакатастрофе в Рио-де-Жанейро — артисту было 32 года.
Известный американский певец Оливер Три и еще пять человек погибли во время столкновения двух вертолетов в Бразилии.
Об этом сообщает CNN Brasil.
В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета, которые после удара упали на парковку.
Певцу и автору песен Оливеру Три было 32 года.
Oliver Tree известен по трекам Life Goes On, Hurt и Alien Boy.
В 2024 году музыкант оказался в центре политического скандала из-за выступления на российском фестивале Park Live в Казахстане. На этом фоне было отменено выступление певца в Вильнюсе.
Напомним, на северо-востоке Колумбии произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли все 15 человек на борту самолета. Как сообщила государственная авиакомпания Satena, среди погибших находился местный депутат.