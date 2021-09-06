В Австралии акула разорвала серфера: жуткие крики о помощи услышали отдыхающие

От полученных травм 30-летний мужчина скончался на месте.

В штате Новый Южный Уэльс в Австралии на местном Изумрудном пляже акула напала на серфера. К нему сразу бросились спасатели, которые были на пляже и неравнодушные отдыхающие.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что трагедия случилась утром 5 сентября.

30-летний серфер катался, и вдруг на него напала акула. Хищница только 1 раз укусила мужчину, но этого оказалось достаточно. Мужчина получил тяжелую травму руки и спины.

Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть.

"Пациент получил тяжелую травму руки и спины. Несмотря на все усилия прохожих, медиков и других служб скорой помощи, мужчину не удалось спасти", — сообщили в больнице.

Напомним:

На Северном острове Новой Зеландии акула напала на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

на 19-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. А в американском штате Мэриленд в результате нападения акулы на побережье Оушен-Сити пострадала 12-летняя девочка.

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