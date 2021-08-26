В Австралии фермер выложил сердце живыми овцами в память о тете, с которой не смог попрощаться из-за локдауна

В Австралии фермер выложил сердце живыми овцами в память о тете, с которой не смог попрощаться из-за локдауна

Из-за коронавирусных ограничений мужчина не смог приехать на похороны тети, которая умерла от рака.

Австралийский фермер собрал из своих овец на пастбище огромное сердце в память о тете, которая умерла от рака. Карантиные ограничения помешали его поездке на похороны тети, поэтому мужчина решил почтить память родного человека трогательным способом.

Об этом сообщает BBC.

Как и многие семьи, которые разлучили во время пандемии, Бен Джексон не смог попрощаться с близким человеком. Мужчина находился в 400 км в Новом Южном Уэльсе, когда его тетя Дебби проиграла двухлетнюю борьбу с раком в Квинсленде.

Поэтому он решил показать свою любовь на расстоянии с помощью овец на пастбище. Фермер особым образом рассыпал корм на поле, выпустил стадо овец и снял с дрона, как животные, сбегаясь, образовали большое сердце.

Джексон прислал видео родственникам на похороны тети 23 августа, наложив на ролик ее любимую песню Simon & Garfunkel — "Bridge over Troubled Water". Видео стало вирусным в Сети. Его дань умершей также показали на австралийских телеканалах.

"Не было никакой возможности поехать туда и увидеть ее. Я чувствовал безнадежность, беспомощность, я действительно не знал, что делать. Но поскольку я уже немного занимался кормлением овец, я просто решил сделать огромное сердце на земле, которое на самом деле, тусклее по сравнению с ее", — рассказал фермер BBC.

В последние годы Джексон создал несколько других "овечьих произведений" в форме символов и логотипов. Тетя всегда была поклонницей его творений. Фермер уверен, тете бы понравилась его новая идея с "сердцем".

"Она бы очень гордилась, если бы увидела так много людей, которые улыбаются и наслаждаются сердцем, которое я сделал для нее. Это просто любовь. Любовь невероятная", — рассказал фермер.

Последний раз они виделись в мае — до того, как в Австралии вновь ввели локдаун из-за вспышки COVID-19.

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