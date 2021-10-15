В Австралии из-за запаха фрукта в торговый центр вызвали пожарных: перепутали с газом

В Австралии из-за запаха фрукта в торговый центр вызвали пожарных: перепутали с газом

Дуриан — это фрукт со специфическим запахом.

В Австралии в пригороде Канберры спасатели час искали место утечки газа в торговом центре. Однако, как выяснилось, это — был запах фрукта дуриан.

Об этом сообщает Guardian.

Пожарные получили сообщение о сильном запахе газа в одном из торговых центров в Диксоне — пригороде Канберры. Они почти час искали место утечки, однако как выяснили — это был запах фрукта дуриан.

"От фрукта идет очень резкий запах, который может распространяться на определенное расстояние. После часа работы на месте происшествия, пока пожарные искали источник, владельцы квартиры, расположенной над магазином, сообщили о потенциальном источнике инцидента. После короткого расследования экипажи подтвердили, что это и есть причиной запаха. Экипажи уехали", — говорится в сообщении пожарного агентства.

Напомним, канадский самолет пошел на экстренную посадку из-за вонючего фрукта на борту.

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