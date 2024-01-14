В Австралии лесной пожар вышел из-под контроля: власти срочно обратились к местным жителям

Лесной пожар вышел из-под контроля в Западной Австралии вблизи города Перт. С огнем сражаются около 240 пожарных, а местных жителей призывают эвакуироваться.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в целом по состоянию на 14 января в штате горело более 25 лесных пожаров, а местные жители подвергались опасности из-за быстрого распространения огня.

Представитель Департамента пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций штата сообщил, что в регионе зафиксирован самый высокий уровень опасности.

"Если путь свободен, выезжайте сейчас в более безопасное место", — говорится в сообщении ведомства.

В Австралии продолжается сезон лесных пожаров высокого риска из-за погодного явления Эль-Ниньо, что приводит в частности к циклонам, засухам и волнам жары.

Ранее сообщалось, что NASA показало снимок, сделанный камерами Международной космической станции (МКС) и на нем виден гавайский остров Мауи после того, как вспыхнули здесь лесные пожары.

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