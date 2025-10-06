Мужчина открыл стрельбу в одном из оживленных районов Сиднея: по меньшей мере 20 раненых

Полиция Сиднея / © Associated Press

В воскресенье, 5 октября, в одном из оживленных районов Сиднея (Австралия) мужчина открыл стрельбу по прохожим и автомобилям. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 20 человек, большинство из них — от обломков стекла.

Об этом сообщила полиция штата Новый Южный Уэльс, пишет Le Figaro.

По словам правоохранителей, подозреваемый стрелял без разбора, в том числе по проезжавшим мимо полицейским автомобилям.

«Могло быть произведено от 50 до 100 выстрелов», — сказал исполняющий обязанности комиссара полиции Нового Южного Уэльса Стивен Перри.

Через два часа после начала стрельбы полицейские задержали 60-летнего мужчину, подозреваемого в совершении нападения. Его обнаружили в одной из квартир Сиднея. Во время ареста он получил ранение и был госпитализирован.

Один человек, раненный пулей, находится в тяжелом состоянии. Еще 19 человек получили ранения от обломков стекла и других материалов, нескольких из них доставили в больницу.

Массовые стрельбы в Австралии — чрезвычайно редкое явление. После трагедии 1996 года в Порт-Артуре (Тасмания), когда стрелок убил 35 человек, в стране был введен жесткий запрет на автоматическое и полуавтоматическое оружие.

Напомним, в прошлом году в Сиднее мужчина устроил резню в ТЦ.