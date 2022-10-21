В Австралии мужчина с ножом отбивался от крокодила, пока голова его товарища была в пасти

В Австралии крокодил напал на мужчин. Они чудом выжили.

В Австралии двое мужчин плыли в рыбацкой лодке ручьем Циклон в регионе Кимберли, когда произошло неожиданное нападение крокодила.

Об этом сообщает 7News.

По словам свидетеля, крокодил схватил одного из них за голову, а товарищ попытался помочь, достал нож и ударил крокодила, что заставило рептилию отпустить мужчину.

Мужчин доставили в ближайшую больницу вертолетом, их состояние оценивается как стабильное, сообщили в местном учреждении здравоохранения.

Напомним, в индийском штате Одиша 17-летняя девушка попала в пасть крокодила. Трагедия случилась на глазах ее сестры.

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