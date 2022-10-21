Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Австралии мужчина с ножом отбивался от крокодила, пока голова его товарища была в пасти

Дата публикации
Просмотры
354
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Австралии мужчина с ножом отбивался от крокодила, пока голова его товарища была в пасти

Фото: Associated Press

В Австралии крокодил напал на мужчин. Они чудом выжили.

В Австралии двое мужчин плыли в рыбацкой лодке ручьем Циклон в регионе Кимберли, когда произошло неожиданное нападение крокодила.

Об этом сообщает 7News.

По словам свидетеля, крокодил схватил одного из них за голову, а товарищ попытался помочь, достал нож и ударил крокодила, что заставило рептилию отпустить мужчину.

Мужчин доставили в ближайшую больницу вертолетом, их состояние оценивается как стабильное, сообщили в местном учреждении здравоохранения.

Напомним, в индийском штате Одиша 17-летняя девушка попала в пасть крокодила. Трагедия случилась на глазах ее сестры.

Новости мира: друзья спасли 18-летнюю британку из пасти крокодила в Замбии

Новости мира: друзья спасли 18-летнюю британку из пасти крокодила в Замбии

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация