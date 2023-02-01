В Австралии нашли пропавшую радиоактивную капсулу: "Словно иглу в сене"

В Австралии нашли крошечную радиоактивную капсулу, потерянную на прошлой неделе во время транспортировки.

Экстренные службы Австралии "буквально обнаружили иглу в сене". Это произошло после того, как радиоактивную капсулу потеряли при транспортировке по маршруту длиной 1 400 км.

Об этом пишет BBC.

Радиоактивная капсула диаметром 6 мм и длиной 8 мм принадлежит горнодобывающему гиганту Rio Tinto. Она содержит небольшое количество цезия-137, который может вызвать повреждение кожи, ожоги или лучевую болезнь.

Капсула является частью устройства, измеряющего плотность, используемого в горнодобывающей промышленности. Он был на шахте Gudai-Darri компании Rio Tinto в отдаленном регионе Австралии Кимберли.

Датчик перевозила субподрядная компания, забравшая его из шахты 12 января, чтобы перевезти на хранилище в северо-восточном пригороде Перта. Когда 25 января его распаковали для проверки, стало ясно, что сам датчик разбит, а радиоактивная капсула потерялась. Также не было одного из четырех болтов и винтов.

Австралийские власти предположили, что болты могли раскрутиться при транспортировке от вибрации на дороге. Сама капсула, скорее всего, выпала через щели в корпусе и грузовике.

После потери капсулы сразу же начались ее поиски. Во время операции экстренная служба использовала специальное оборудование, в частности, детекторы радиации. Территория для поиска была огромной, а шансы найти ее – почти нулевыми.

Следует отметить, что инцидент произошел как раз в период, когда Rio Tinto пытается восстановить свою репутацию в Австралии. В 2020 году Rio Tinto взорвала древние каменные укрытия в ущелье Джуукан в Западной Австралии, чтобы расширить шахту по добыче железной руды. Это привело к громким протестам, которые привели к отставке нескольких высших руководителей компании.

А в прошлом году парламентское расследование выявило, что на горнодобывающих предприятиях Австралии были распространены сексуальные домогательства. До этого внутренняя проверка в Rio Tinto обнаружила, что более 20 женщин были изнасилованы или подверглись попыткам изнасилования в течение пяти лет.

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