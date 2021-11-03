В Австралии нашли живой 4-летнюю девочку, пропавшую без вести две недели назад

Ребенка искали всем штатом Западная Австралия, где произошел инцидент.

Невероятная находка — полиция Австралии нашла живой 4-летнюю девочку, пропавшую без вести две недели назад.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 3 ноября.

Отмечается, что маленькая Клео отдыхала с семьей в кемпинге и пропала прямо из палатки, где ночевала с родителями и сестренкой. Полиция предположила, что малышку могли похитить, потому что молния на ее части палатки была открыта настолько высоко, насколько не мог открыть 4-летний ребенок.

За информацию о Клео объявили награду в миллион австралийских долларов. Наконец, среди многочисленных сообщений полиция получила подсказку обыскать дом 36-летнего австралийца. Именно там живой и нашли Клео, девочку уже вернули семье. А вот мужчину арестовали. Подробности об инциденте полиция пока не разглашает.

Новости мира: в Австралии нашли живой 4-летнюю девочку, пропавшую без вести две недели назад

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