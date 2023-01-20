В Австралии наткнулись на самую большую в мире лягушку весом, как новорожденный ребенок (фото)

Лягушки на сегодняшний день являются одними из крупнейших вредителей этой страны, а их количество оценивается в сотни миллионов.

В австралийском Квинсленде нашли гигантскую тростниковую лягушку весом в 2,7 кг, которая считается самой большой в мире. Амфибию уже прозвали "Toadzilla" – то есть "Жабзилла".

Об этом сообщает BBC News.

Огромную лягушку заметила смотрительница национального парка Конвей Кайли Грей во время патрулирования. Женщина просто не поверила своим глазам.

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"Я никогда не видела ничего такого большого. [Это выглядело] почти как футбольный мяч с ногами. Мы назвали ее "Toadzilla", – сказала Грей.

Ее команда быстро схватила лягушку, которая могла быть самкой, и вернулась на базу, чтобы взвесить амфибию. Сотрудники парка знали, что лягушка будет тяжелой, однако были удивлены, обнаружив, что она может установить новый мировой рекорд.

Заметим, что нынешний рекорд Гиннесса в 1991 году установила лягушка весом в 2,65 кг. Это домашняя лягушка из Швеции по прозвищу Принсен.

По мнению Грей, этот гигантский экземпляр, вероятно, питался насекомыми, рептилиями и мелкими млекопитающими.

"Тростниковая лягушка такого размера съест все, что поместится ей в рот", – сообщила смотрительница парка.

Сотрудница не уверена, сколько лет найденной амфибии, но такой вид может жить до 15 лет в дикой природе.

Огромной лягушке провели эвтаназию, являющуюся стандартной практикой в Австралии по отношению к вредителям, и она будет передана Музею Квинсленда.

Напомним, в Киеве посреди зимы летучая мышь залетела в окно местного жителя. В зоопарке рассказали, что это не редкий случай, ведь из-за аномального тепла некоторые летучие мыши рано просыпаются и ищут пищу и воду.

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