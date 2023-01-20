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В Австралии наткнулись на самую большую в мире лягушку весом, как новорожденный ребенок (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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В Австралии наткнулись на самую большую в мире лягушку весом, как новорожденный ребенок (фото)

Фото: Департамент окружающей среды и науки Квинсленда

Лягушки на сегодняшний день являются одними из крупнейших вредителей этой страны, а их количество оценивается в сотни миллионов.

В австралийском Квинсленде нашли гигантскую тростниковую лягушку весом в 2,7 кг, которая считается самой большой в мире. Амфибию уже прозвали "Toadzilla" – то есть "Жабзилла".

Об этом сообщает BBC News.

Огромную лягушку заметила смотрительница национального парка Конвей Кайли Грей во время патрулирования. Женщина просто не поверила своим глазам.

"Я никогда не видела ничего такого большого. [Это выглядело] почти как футбольный мяч с ногами. Мы назвали ее "Toadzilla", – сказала Грей.

Ее команда быстро схватила лягушку, которая могла быть самкой, и вернулась на базу, чтобы взвесить амфибию. Сотрудники парка знали, что лягушка будет тяжелой, однако были удивлены, обнаружив, что она может установить новый мировой рекорд.

Заметим, что нынешний рекорд Гиннесса в 1991 году установила лягушка весом в 2,65 кг. Это домашняя лягушка из Швеции по прозвищу Принсен.

По мнению Грей, этот гигантский экземпляр, вероятно, питался насекомыми, рептилиями и мелкими млекопитающими.

"Тростниковая лягушка такого размера съест все, что поместится ей в рот", – сообщила смотрительница парка.

Сотрудница не уверена, сколько лет найденной амфибии, но такой вид может жить до 15 лет в дикой природе.

Огромной лягушке провели эвтаназию, являющуюся стандартной практикой в Австралии по отношению к вредителям, и она будет передана Музею Квинсленда.

Напомним, в Киеве посреди зимы летучая мышь залетела в окно местного жителя. В зоопарке рассказали, что это не редкий случай, ведь из-за аномального тепла некоторые летучие мыши рано просыпаются и ищут пищу и воду.

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Дата публикации
Просмотры
3352
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