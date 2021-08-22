В Австралии не отменят локдаун, пока не вакцинируют 70% взрослого населения

В Австралии не отменят локдаун, пока не вакцинируют 70% взрослого населения

Власти страны, несмотря на протесты граждан, не хочет отменять карантин и выдвинула свое требование.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что локдаун в стране будет продолжаться, пока не менее 70% взрослого населения не будет полностью вакцинировано. Об этом глава правительства сказал в интервью Австралийской радиовещательной корпорации, пишет Reuters.

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Сегодня, 22 августа, в Австралии обнаружили 914 случаев заражения штаммом коронавируса "Дельта". Этот показатель на 20 человек является большим, чем был накануне.

Несмотря на протесты против локдауна в стране, премьер настаивает, что в Австралии не могут отменить карантин. А поскольку люди не смогут "сидеть" на карантине вечно, то есть вероятность, что они сделают прививки как можно скорее.

"Вы не можете жить в условиях локдауна всегда, и в какой-то момент вам нужно будет ускориться, и это будет сделано на 70%", — сказал Моррисон о вакцинации.

Напомним, в штате Вашингтон, США, всех сотрудников школ, колледжей и университетов обязали вакцинироваться от коронавируса.

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