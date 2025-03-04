В Австралии ответили, готовы ли обсуждать отправку своих войск в Украину

В Австралии заявили, что страна поддерживает народ Украины и президента Зеленского.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что страна "открыта для рассмотрения каких-либо дальнейших предложений" по размещению своих войск в Украине.

Об этом сообщило издание Вloomberg.

По словам Албанезе, Великобритания и Франция уже ведут дискуссии о возможном размещении войск на территории Украины в случае прекращения огня с Россией.

"Мы поддерживаем народ Украины и президента Зеленского. Сейчас ведется дискуссия по поводу возможного миротворческого процесса, и, с точки зрения моего правительства, мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем", — заявил премьер Австралии.

Напомним, Ирландия планирует отменить ограничения на развертывание войск за границей.

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