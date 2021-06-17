В Австралии пауки "захватили" целый штат: что случилось

Местные жители говорят, что явление их совсем не пугает.

На австралийский штат Виктория после сильного наводнения "напали" пауки. Они окутали паутиной деревья, дорожные знаки недалеко от города Гиппсленд. Паутиной покрыты также столбы и линии электропередач.

Как пишет издание The Guardian, ожидается, что паутина должна исчезнуть к концу недели.

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Ветер колышет паутины и тем же создает мистическую картину.

По словам энтомолога с Мельбурнзкого музея, такую паутину могут создать миллионы пауков.

"Это явление время от времени возникает в штате Виктория, когда выпадает большое количество осадков. Пауки плетут тонкие и легкие полотна, подобные шелку. Они используют паутину для перемещения во время сильного ветра. Иногда членистоногие могут пролететь на такой паутине до 100 км, спасаясь от наводнения ", — пояснил доктор Кен Уолкер.

А местные жители совсем не боятся нашествия пауков.

"Это совсем безопасно. У большинства этих пауков клыки, вероятно, слишком короткие, чтобы проникнуть под кожу человека", — поделилась местная жительница Битсон.

По ее словами, некоторые специально приезжает посмотреть на пауков.

"Все останавливаются и съезжают на обочину дороги, чтобы сделать фотографии", — добавила она.

Напомним, около 200 000 человек остались без света из-за мощных ливней в штате Виктория — там ветер повалил деревья, залило дороги, а люди стали заложниками стихии в затопленных машинах и домах. Уровень воды в некоторых реках вырос настолько, что власти распорядились эвакуировать жителей более двух сотен домов.

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