В Австралии подозреваемому в громком похищении 4-летней девочки готовятся предъявить обвинения

За судьбу маленькой Клео переживала вся Австралия.

В Австралии в четверг, 4 ноября, подозреваемому в громком похищении четырехлетней Клео Смит из палатки во время семейного кемпинга предъявят обвинения.

Об этом со ссылкой на полицию сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 36-летний мужчина был арестован утром в среду. Он вызвал подозрение у местных жителей, когда покупал подгузники: соседи знали, что у австралийца нет детей.

Известно, что вечером в среду подозреваемый был госпитализирован из участка с телесными повреждениями. В полиции заявили, что мужчина ударился головой о стену камеры. В то же время, серьезных травм он не получил.

Местные СМИ пообщались с соседями задержанного, которые "выразили шок" от того, что он мог быть причастен к преступлению. Люди описали австралийца как "очень тихого" мужчину, который всегда "держался сам по себе".

Клео Смит обнаружили в среду, 3 ноября, через 18 дней после ее похищения. Девочка находилась в доме похитителя одна и как раз играла с игрушками, когда правоохранители ворвались в помещение.

Криминолог из австралийского Университета Ньюкасла Ксанте Маллетт сказала, что обнаружение жертвы похищения незнакомцем живой спустя более двух недель – это редкость.

"К сожалению, обычно их убивают быстро, чаще всего в первые три часа", — указала она.

Этой ночью общественные здания в столице штата Западная Австралия Перте в 900 километрах от Карнарвона были освещены синими огнями, чтобы отпраздновать успех полицейского расследования. А в самом Карнарвоне над домами подняли воздушные шары и вывесили для Клео поздравления с возвращением домой.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал в Twitter, что это "прекрасная, облегчающая новость", а мать девочки Элли Смит в сообщении в Instagram написала: "Наша семья снова целая".

Как сообщалось, ребенок в розовой пижаме исчез ночью из палатки со спальным мешком. За судьбу маленькой Клео переживала вся Австралия. Известно, что похититель не причинил вреда девочке.

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