В Австралии подозреваемому в громком похищении 4-летней девочки пердъявили обвинение: что известно

Мужчине отказали в освобождении под залог.

В Австралии в четверг, 4 ноября, подозреваемому в громком похищении четырехлетней Клео Смит из палатки во время семейного кемпинга предъявили обвинения.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что правоохранители обвинили 36-летнего Терри Келли в нескольких преступлениях, в том числе в насильственном изъятии ребенка. Мужчина ненадолго предстал перед судом в городе Карнарвон, где ему отказали в освобождении под залог.

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Также полицейские посетили семью Клео. "Я поражена тем, что она кажется такой уравновешенной и счастливой, и было действительно приятно видеть, что она все еще весела и смеется", — поделилась детектив Кэмерон Блейн, которая была среди четырех полицейских, нашедших Клео.

Блейн рассказала, что когда силовики ворвались в дом, в котором держали девочку, та наедине играла с игрушками. Увидев полицейских, она улыбнулась и сказала: "Меня зовут Клео".

Премьер-министр Западной Австралии Марк Макговен также посетил семью в четверг и рассказал, что подарил Клео двух плюшевых мишек, одетых в полицейскую форму. Девочку, похоже, не впечатлило предложение назвать их Кэмерон и Род в честь старших детективов, ведущих ее расследование.

Как сообщалось, 36-летний мужчина был арестован утром в среду. Он вызвал подозрение у местных жителей, когда покупал подгузники: соседи знали, что у австралийца нет детей.

Известно, что впоследствии подозреваемый был госпитализирован из участка с телесными повреждениями. В полиции заявили, что мужчина ударился головой о стену камеры. В то же время, серьезных травм он не получил.

Клео Смит обнаружили в среду, 3 ноября, через 18 дней после ее похищения. Криминолог из австралийского Университета Ньюкасла Ксанте Маллетт сказала, что обнаружение жертвы похищения незнакомцем живой спустя более двух недель – это редкость.

Также читайте В Австралии нашли живой 4-летнюю девочку, пропавшую без вести две недели назад Минувшей ночью общественные здания в столице штата Западная Австралия Перте в 900 километрах от Карнарвона были освещены синими огнями, чтобы отпраздновать успех полицейского расследования. А в самом Карнарвоне над домами подняли воздушные шары и вывесили для Клео поздравления с возвращением домой. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон указал в Twitter, что это "прекрасная, облегчающая новость", а мать девочки Элли Смит в сообщении в Instagram написала: "Наша семья снова цела" Как сообщалось, ребенок в розовой пижаме исчез ночью из палатки, со спальным мешком. О судьбе маленькой Клео беспокоилась вся Австралия. Известно, что похититель не причинил девочке вреда. Новости мира: в Австралии нашли 4-летнюю девочку, пропавшую без вести две недели назад

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