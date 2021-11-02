В Австралии подросток получил ужасные ожоги, пытавшись сварить карамель из "Игры в кальмара"

Он смешал смесь для карамели в пластиковом стаканчике и поставил в микроволновку.

Мальчик-подросток из Сиднея получил ожоги третьей степени на ноге после того, как попытался сварить сахарную карамель из сериала Netflix "Игра в кальмара".

Об этом информирует Daily Mail.

14-летнему австралийскому подростку стало скучно на самоизоляции, из-за чего он решил приготовить сладость, которая фигурирует в популярном шоу. В нем форму с тонкой пластины из карамели нужно вырезать с помощью булавки, не сломав ее.



Мальчик решил приготовить леденец по рецепту, который нашел в TikTok, - из сахара и воды. Только все ингредиенты он смешал в пластиковом стаканчике в микроволновке. Когда смесь расплавилась в посуде, не пригодной для использования в микроволновой печи, она взорвалась, причем обожгла руку и ноги подростка.

Мама подростка заявила, что смесь взорвалась у него в руке. Она находилась в другой комнате во время происшествия. Она заметила, что многие из чашек можно использовать в микроволновке, но некоторые для этого не годятся. Однако дети часто не видят разницы.

Мальчик получил ожоги первой степени на руке и глубокие, с повреждением нервных окончаний, на ноге. Травма оказалась настолько серьезной, что врачи опасались, что подростку понадобится кожный трансплантат. Следующий год ему надо будет носить давящую повязку.

"Я в шоке, что такая простая затея, как изготовление карамели, может привести к столь серьезным последствиям", — отметила мать подростка.

Напомним:

В Южной Корее в среду, 20 октября, тысячи профсоюзных работников, одетых в костюмы из популярного сериала "Игра в кальмара", устроили митинг. Забастовку объявили в 13 городах с требованием к властям улучшить условия труда для нерегулярных работников и повысить минимальную зарплату.

устроили митинг. Забастовку объявили в 13 городах с требованием к властям улучшить условия труда для нерегулярных работников и повысить минимальную зарплату. А в Луцке Волынской области дети подхватила идею популярного корейского сериала "Игра кальмара". Во дворе между многоэтажками они устроили такие игры. Девочка по очереди "убивала" участников игры.

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