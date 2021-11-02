В Австралии подросток получил ужасные ожоги, пытавшись сварить карамель из "Игры в кальмара"

Он смешал смесь для карамели в пластиковом стаканчике и поставил в микроволновку.
Мальчик-подросток из Сиднея получил ожоги третьей степени на ноге после того, как попытался сварить сахарную карамель из сериала Netflix "Игра в кальмара".
Об этом информирует Daily Mail.
14-летнему австралийскому подростку стало скучно на самоизоляции, из-за чего он решил приготовить сладость, которая фигурирует в популярном шоу. В нем форму с тонкой пластины из карамели нужно вырезать с помощью булавки, не сломав ее.
Мальчик решил приготовить леденец по рецепту, который нашел в TikTok, - из сахара и воды. Только все ингредиенты он смешал в пластиковом стаканчике в микроволновке. Когда смесь расплавилась в посуде, не пригодной для использования в микроволновой печи, она взорвалась, причем обожгла руку и ноги подростка.
Мама подростка заявила, что смесь взорвалась у него в руке. Она находилась в другой комнате во время происшествия. Она заметила, что многие из чашек можно использовать в микроволновке, но некоторые для этого не годятся. Однако дети часто не видят разницы.
Мальчик получил ожоги первой степени на руке и глубокие, с повреждением нервных окончаний, на ноге. Травма оказалась настолько серьезной, что врачи опасались, что подростку понадобится кожный трансплантат. Следующий год ему надо будет носить давящую повязку.
"Я в шоке, что такая простая затея, как изготовление карамели, может привести к столь серьезным последствиям", — отметила мать подростка.
Напомним:
- В Южной Корее в среду, 20 октября, тысячи профсоюзных работников, одетых в костюмы из популярного сериала "Игра в кальмара", устроили митинг. Забастовку объявили в 13 городах с требованием к властям улучшить условия труда для нерегулярных работников и повысить минимальную зарплату.
- А в Луцке Волынской области дети подхватила идею популярного корейского сериала "Игра кальмара". Во дворе между многоэтажками они устроили такие игры. Девочка по очереди "убивала" участников игры.
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