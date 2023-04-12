В Австралии покупатели опустошили полки супермаркетов: что их так испугало (видео)

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как жители австралийского штата бросились покупать как можно больше продуктов.

Местные жители региона Пилбара в Западной Австралии опустошили полки супермаркетов после того, как появилось предупреждение об ожидаемом на этой неделе тропическом циклоне Ильза.

Об этом сообщает местное издание news.com.au.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как местные жители бросились покупать как можно больше продуктов, а полки супермаркетов остаются почти пустыми. Особенно брали воду, мясо и сыр.

“Все готовятся к циклону. Боже, даже лук пропал”, – написала в Twitter местная жительница Дженнифер Моралес.

Журналистка издания Pilbara ABC Мишель Стэнли опубликовала в Twitter видео из супермаркета в Порт-Гедленде, на которых видны пустые полки.

Thoughts and prayers for Port Hedland supermarket staff today. Само собой разумеется, что water aisle was also rather bare. #bluealert #tcilsa pic.twitter.com/ybTX02nNTh — Michelle Stanley (@michlstan) 11 апреля 2023

Местные жители находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку некоторые общины готовятся к эвакуации из-за усиления тропического циклона Ильза у побережья.

Бюро метеорологии ожидает, что он достигнет побережья между Порт-Гедлендом и Брумом в четверг вечером или утром в пятницу. Специалисты предупреждают, что этот циклон может развивать скорость до 200 км/ч, когда достигнет побережья.

Напомним, недавно в южном полушарии пронесся циклон Фредди, унесший жизни 400 человек на юге Африки.

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