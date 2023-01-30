В Австралии потеряли смертельную капсулу с радиацией: как это произошло

В Австралии из грузовика выпала радиоактивная капсула с цезием-137. Власти уже начали ее поиски, однако признали, что все может оказаться безуспешным.

Об этом пишет издание Guardian.

Капсула размером 8 мм на 6 мм — керамический источник цезия-137 емкостью 19 гигабеккерелей, обычно используемый в датчиках радиации — выпала из защищенного устройства, манометра, на грузовике, который ехал из рудника в регионе Пилбара в Западной Австралии на склад в столицу штата .

По версии следствия, болт, крепящий свинцовый манометр, содержащий капсулу, выпал где-то во время поездки и капсула упала через отверстие, оставленное отсутствующим болтом.

"Есть вероятность того, что мы не сможем найти (капсулу). Это возможно", — признали в руководстве спасательной службы Западной Австралии.

Департамент пожарной и аварийной службы штата уже развернул поисковики с устройствами обнаружения радиации и металлодетекторами на критических участках маршрута грузовика, в частности в густонаселенных районах. Поиски осложнены тем, что общее расстояние, которое проехал грузовик из прииска до Перта составляет примерно 1 400 км.

Справка:

Цезий-137 (период полураспада 30 лет) является искусственным нуклидом, составной частью радиоактивных осадков. Этот нуклид доступен в большом количестве от переработки горючих элементов ядерного реактора и используется в местах скопления кобальта 60 для производства инкапсулированных источников энергии. Цезий попадает в организм человека и начинает облучать его изнутри. Цезий имеет ряд радиоактивных форм.

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