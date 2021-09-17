В Австралии преступник устал жить на пляже и добровольно сдался полиции

Мужчину 30 лет разыскивала полиция.
В Австралии преступник 30 лет назад бежал из тюрьмы, но решил добровольно сдаться полиции.
Об этом сообщает телеканал ABC Australia.
Мужчина был осужден за выращивание марихуаны.
Однако в 1992 году ему удалось бежать из тюрьмы. Много лет его искала полиция. Позже появилась информация о том, что он живет в Авалон-Бич, работает строителем и получает зарплату.
После начала пандемии он остался без работы и стал жить на пляже. Мужчина говорит, что устал так жить и решил, что в тюрьме будет лучше.
12 сентября 64-летний Десик пришел в полицейский участок и сдался.