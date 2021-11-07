В Австралии разыскивают пловца, пропавшего после нападения акулы на городском пляже

В Австралии разыскивают пловца, пропавшего после нападения акулы на городском пляже

Свидетелями нападения стала группа мальчиков-подростков, пытавшихся помочь жертве.

В Западной Австралии разыскивают 50-летнего мужчину, пропавшего без вести после сообщения о нападении акулы на пляже в Северном Фримантле.

Об этом со ссылкой на данные полиции и правительства штата сообщает CNN.

Отмечается, что правоохранители, сотрудники водной полиции и чрезвычайники отреагировали на информацию о "серьезном инциденте с укусом акулы" на городском пляже Порт около 10 часов утра по местному времени.

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Сейчас поиски пловца продолжаются, к ним привлекли спасательные вертолеты. Между тем, во Фримантле и соседнем с ним городе Коттесло на сутки закрыли все пляжи.

По данным издания, свидетелями нападения стала группа мальчиков-подростков, пытавшихся помочь жертве, а затем предупредивших других пловцов, чтобы те выходили из воды.

"Могу сказать, что действия свидетелей были героическими и очень смелыми: они вытащили остальных людей из воды и всех известили о происходящем", — указала исполняющая обязанности инспектора полиции Западной Австралии Эмма Барнс.

В сентябре этого года у австралийского пляжа произошло еще одно нападение акулы, в результате которого погиб 20-летний мужчина. А в 2019 году по количеству неспровоцированных столкновений акул с людьми Австралия уступила только США.

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