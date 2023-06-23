В Австралии российский дипломат оккупировал лакомый кусок земли в центре столицы: полиция бессильна

Полиция с ним пока ничего сделать не может из-за дипломатического иммунитета.

Российский дипломат оккупировал земельный участок в центре столицы Австралии — Канберры, говорится в ТСН.

Еще в 2008 году россияне взяли ее в аренду на 99 лет под строительство нового посольства, ведь старое расположено на окраине города, но строительство за это время так и не начали.

Однако после полномасштабного вторжения Австралия передумала и в середине июня аннулировала соглашение, объяснив это соображениями безопасности. В ответ один из российских дипломатов самовольно возвел на территории арендованной земли сарай и отказался покидать территорию. Полиция с ним пока ничего сделать не может из-за дипломатического иммунитета.

Россия же подала в местный суд, однако австралийское правительство отступать от решения не намерено.

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