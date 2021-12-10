В Австралии снова разворачиваются лесные пожары: власти эвакуируют людей

Пламя охватило шесть гектаров.
На западе Австралии из-за мощных лесных пожаров началась эвакуация населения.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 10 декабря.
Пламя охватило шесть тысяч гектаров в популярном туристическом районе Маргарет-Ривер. Ситуация оказалась настолько серьезной, что власти призвали людей бросать все и уезжать, спасая свои жизни.
Сейчас над тушением пожара работают сотня пожарных, пока сдержать огонь им помогает прохладная погода.
Как сообщалось, коал, обитающий на восточном побережье Австралии, планируется поместить в список животных, которым грозит вымирание. Как объяснила австралийская министерка окружающей среды, все из-за влияния мощных лесных пожаров 2019 и 2020 годов. В восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд они унесли жизни трети популяции коал.
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