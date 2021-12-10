В Австралии снова разворачиваются лесные пожары: власти эвакуируют людей

В Австралии снова разворачиваются лесные пожары: власти эвакуируют людей

Пламя охватило шесть гектаров.

На западе Австралии из-за мощных лесных пожаров началась эвакуация населения.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 10 декабря.

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Пламя охватило шесть тысяч гектаров в популярном туристическом районе Маргарет-Ривер. Ситуация оказалась настолько серьезной, что власти призвали людей бросать все и уезжать, спасая свои жизни.

Сейчас над тушением пожара работают сотня пожарных, пока сдержать огонь им помогает прохладная погода.

Новости мира: из-за мощных лесных пожаров в Австралии пришлось эвакуировать людей

Как сообщалось, коал, обитающий на восточном побережье Австралии, планируется поместить в список животных, которым грозит вымирание. Как объяснила австралийская министерка окружающей среды, все из-за влияния мощных лесных пожаров 2019 и 2020 годов. В восточных штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд они унесли жизни трети популяции коал.

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