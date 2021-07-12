В Австралии умерла женщина, которая недавно получила прививку вакциной AstraZeneca: какие симптомы указывают на неладное

В Австралии умерла женщина, которая недавно получила прививку вакциной AstraZeneca: какие симптомы указывают на неладное

Женщина получила первую дозу AstraZeneca в июне.

В Южной Австралии умерла 72-летняя женщина, которая в конце июня получила прививку вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Предварительно, летальный случай был вызван тромбозом с синдромом тромбоцитопении, который связывают с побочным эффектом этого препарата.

Об этом пишут The Australian, 9news.com.au, abc.net.au.

Известно, что женщина получила первую дозу вакцины 24 июня, после чего она заболела. 5 июля ее госпитализировали в Королевскую больницу Аделаиды, где через несколько дней умерла. Предполагают, что смерть пожилой женщины, вероятно, могла быть связана с последствиями, которые, вероятно, вызывает вакцинация.

"Управление терапевтических товаров подтвердило случай тромбоза с синдромом тромбоцитопении (TTS) в 72-летней женщины, который предположительно, был связан с вакциной AstraZeneca. Она умерла сразу. Мы думаем о ее семье в это очень печальное время", — заявил премьер-министр Стивен Маршалл.

По данным изданий, в случае подтверждения, это будет первым смертельным исходом, связанным с вакциной, в Южной Австралии с начала внедрения вакцины. Пока нет точного подтверждения причин смерти этой женщины, ведется расследование для установления всех обстоятельств. О ее смерти было сообщено Управлению терапевтических товаров и коронер Южной Австралии для дальнейшего расследования.

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В свою очередь врач Киркпатрика добавила, что на прошлой неделе женщине поставили подтвержденный диагноз: тромбоз с синдромом тромбоцитопении (TTS).

"Важно, чтобы если вы получили вакцину AstraZeneca, независимо от вашего возраста, если у вас возникнут какие-либо из этих симптомов, обратитесь за помощью к своему терапевту. Если вы не можете обратиться к своему терапевту и у вас есть симптомы, обратитесь в отделение неотложной помощи", — заявила она.

Симптомы включают головную боль, которая не проходит с обычным обезболиванием, боль в животе, боль в ногах, ощущение отсутствия чувств. Обычно, она уточнила, что симптомы начинаются примерно с четвертого, пятого дня.

Напомним, мужчина из Винницкой области умер вскоре после укола вакциной Pfizer 2 июля. Препарат вводили на предприятии, где он работал. Вместе с ним в тот день прививки получили еще 138 человек. На самочувствие никто из них не жаловался. В свою очередь, компания Pfizer/BioNTech, отреагировала на смерть, заявив, что продолжается расследование и в этом случае причинно-следственная связь не установлена.

Как известно, причиной смерти 47-летнего мужчины предварительно называют острую сердечно-сосудистую недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

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