В Австралии употребление шпината вызвало у людей галлюцинации

После употребления шпината люди начали серьезно болеть и страдать от галлюцинаций.

В австралийском штате Новый Южный Уэльс девять человек обратились за медицинской помощью после того, как они съели шпинат торговой марки Riviera Farms из сети магазинов Costco. Употребление шпината вызывало у людей галлюцинации и недомогания.

Об этом пишет BBC Украина.

Представители здравоохранения говорят, что среди симптомов также были бред, учащенное сердцебиение и размытость зрения.

Компания Riviera Farms, которая является производителем шпината, заявила, что продукт скорее всего был заражен сорняками.

Управление здравоохранения Нового Южного Уэльса предупредило, что все упаковки шпината этого бренда со сроком годности до 16 декабря опасны для потребления и должны быть выброшены. По его данным, в настоящее время пострадавшие есть только в Сиднее, но они сообщили о ситуации также власти в других штатах.

"Никто не умер, мы этому очень рады и надеемся, что так и останется, но люди очень больны... вплоть до выраженных галлюцинаций, когда они видят вещи, которых нет", — рассказал доктор Даррен Робертс из Информационного центра по отравлениям штата.

Представитель Riviera Farms сказал, что они немедленно приняли меры, попросив магазины убрать шпинат с продаж.

Напомним, в Днепре скончалась 8-летняя девочка, отравившаяся консервированными грибами.

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