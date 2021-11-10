В Австралии задержали "самого разыскиваемого" преступника Мостафу Балуха: что известно

Правоохранители заявили, что потратили на розыск "экстраординарную" сумму денег.
В Австралии в среду, 10 ноября, во время тщательно продуманной попытки пересечь границу штата Новый Южный Уэльс арестовали "самого разыскиваемого" преступника Мостафу Балуха.
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что общенациональный розыск 33-летнего мужчины длился 17 дней, в течение которых правоохранители потратили "экстраординарную" сумму денег.
Более двух недель назад обвиненный в попытке ввоза в Австралию 900 кг кокаина из Эквадора Балух вышел из-под ареста в Сиднее под залог, а затем избавился от электронного браслета и скрылся.
В среду полиция по наводке остановила грузовик с незапертым контейнером, в котором во время обыска обнаружили автомобиль с подозреваемым.
"Он был очень шокирован. Он думал, что он умнее всех", — указал детектив Супт Роб Кричлоу из полиции Нового Южного Уэльса. По его словам, Балух пытался добраться до Квинсленда.
"Сегодняшний день будет считаться одним из великих дней полиции Нового Южного Уэльса", — добавил глава полиции штата Дэвид Эллиотт.
Считается, что Балух — один из лидеров преступной сети. В полиции заявили, что он представлял угрозу для общества, находясь на свободе. В ближайшее время его ожидает новое судебное слушание. Обвинения также предъявят водителю грузовика, помогавшему беглецу.
Читайте также:
- Второй после Эскобара: как в Колумбии схватили самого могущественного наркобарона современности и чем он известен
- В Австралии подозреваемому в громком похищении 4-летней девочки предъявили обвинение