В Австралии задержали "самого разыскиваемого" преступника Мостафу Балуха: что известно

В Австралии задержали "самого разыскиваемого" преступника Мостафу Балуха: что известно

Правоохранители заявили, что потратили на розыск "экстраординарную" сумму денег.

В Австралии в среду, 10 ноября, во время тщательно продуманной попытки пересечь границу штата Новый Южный Уэльс арестовали "самого разыскиваемого" преступника Мостафу Балуха.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что общенациональный розыск 33-летнего мужчины длился 17 дней, в течение которых правоохранители потратили "экстраординарную" сумму денег.

Более двух недель назад обвиненный в попытке ввоза в Австралию 900 кг кокаина из Эквадора Балух вышел из-под ареста в Сиднее под залог, а затем избавился от электронного браслета и скрылся.

Также читайте Второй после Эскобара: как в Колумбии схватили самого могущественного наркобарона ХХ века и чем он известен

В среду полиция по наводке остановила грузовик с незапертым контейнером, в котором во время обыска обнаружили автомобиль с подозреваемым.

"Он был очень шокирован. Он думал, что он умнее всех", — указал детектив Супт Роб Кричлоу из полиции Нового Южного Уэльса. По его словам, Балух пытался добраться до Квинсленда.

"Сегодняшний день будет считаться одним из великих дней полиции Нового Южного Уэльса", — добавил глава полиции штата Дэвид Эллиотт.

Считается, что Балух — один из лидеров преступной сети. В полиции заявили, что он представлял угрозу для общества, находясь на свободе. В ближайшее время его ожидает новое судебное слушание. Обвинения также предъявят водителю грузовика, помогавшему беглецу.

Читайте также:

Как в Колумбии поймали короля наркомафии Дайро Услугу, за которым охотились до этого годами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку