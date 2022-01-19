В Австралии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки: ее тело нашли в бочке

В Австралии задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки: ее тело нашли в бочке

В день исчезновения ребенка подозреваемый приобрел несколько 40-килограммовых мешков с песком.

В Австралии по подозрению в убийстве девятилетней девочки, тело которой нашли в бочке в районе реки Коло, арестовали 31-летнего Джастина Штейна.

Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.

Отмечается, что ребенок, личность которого не разглашаются по юридическим причинам, пропал без вести в прошлый четверг, когда вместе с матерью находился на отдыхе в Голубых горах неподалеку от Сиднея.

Несколько дней в густонаселенной местности длилась масштабная поисковая операция, которая завершилась вечером во вторник, 18 января, когда тело ребенка "при содействии водолазов" и других спецподразделений обнаружили в бочке.

"Место преступления установлено и осматривается специалистами судебно-медицинской экспертизы", — указали в полиции. Известно, что дело было передано коронеру для установления причин смерти. Тело девочки сейчас находится в морге.

В тот же день около 20:30 по местному времени полиция задержала 31-летнего Джастина Штейна в его квартире в пригороде Сиднея. Подозреваемый был доставлен в полицейский участок Сарри-Хиллз, где ему предъявили обвинения в убийстве.

Полицейские утверждают, что в день исчезновения ребенка Штейн купил в хозяйственном магазине несколько 40-килограммовых мешков с песком. Перед этим он общался с матерью девочки.

"В чем мы уверены, так это в том, что обвиняемый отвечает за то, что сначала поместил ее в бочку, а затем избавился от этой бочки", — заявили правоохранители.

Во время двух допросов полицейские заметили несоответствия в версии Штейна, вызвавшие у них подозрения. В рамках расследования детективы также надеются в ближайшее время поговорить с матерью девочки. Женщина находится в больнице с начала поисков.

В среду Штейн, находящийся в полицейском центре Сарри-Хиллз, в серой толстовке с капюшоном Everlast ненадолго принял участие в судебном заседании по аудиовизуальной связи. Суд услышал, что мужчина страдал от "длительных" проблем с психическим здоровьем.

Адвокат попросил поместить подсудимого в одиночную камеру, поскольку тот опасается за свою безопасность, однако судья Робин Уильямс отказался одобрить просьбу, указав, что это дело исправительных служб.

Прокурор полиции Лиам Эдвардс попросил дополнительное время до возвращения к суду, сославшись на сложность этого дела и необходимость сбора дополнительных улик. Следующее судебное заседание состоится в марте.

По данным издания, погибшая девочка вместе с бабушкой жила в Квинсленде в имении, принадлежащем родителям Штейна.

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