В Австралии зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон": что известно

Умерший был полностью вакцинирован, однако имел серьезные проблемы со здоровьем.
В Австралии в понедельник, 27 декабря, зарегистрировали первый летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что от осложнений нового варианта коронавируса скончался 80-летний мужчина, заразившийся в учреждении по уходу за пожилыми людьми Uniting Lilian Wells в Парраматте в штате Новый Южный Уэльс.
Указывается, что пациент был полностью вакцинирован, однако имел серьезные проблемы со здоровьем. Всего в штате за сутки зафиксировали три связанных с COVID-19 смерти. Кроме того, положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 6 324 местных жителя.
В издании отмечают, что на территории Нового Южного Уэльса сейчас фиксируют всплеск заболеваемости, в результате которого количество госпитализаций за неделю удвоилось: сейчас в больницах находится 521 человек, из них 55 – в реанимации.
Тем временем в Китае зафиксировали самое большое за 21 месяц количество новых случаев заболевания COVID-19. В городе Сиань, более 13 миллионов жителей которого находятся на карантине, каждое домохозяйство только раз в три дня может отправлять одного из членов семьи в магазин.
Читайте также:
- Карантин возвращается: сразу несколько стран Европы ужесточают ограничения из-за вспышки COVID-19
- Эквадор сделал COVID-вацинацию обязательной для большинства граждан от 5 лет
- В Италии заявили о рекордном приросте больных коронавирусом
- Во Франции впервые зафиксировали более 100 тысяч новых COVID-больных
- В Израиле испытывают новый препарат против COVID-19: уже есть потрясающие результаты
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.