В Австралии зафиксировали первую смерть от COVID-штамма "Омикрон": что известно

Умерший был полностью вакцинирован, однако имел серьезные проблемы со здоровьем.

В Австралии в понедельник, 27 декабря, зарегистрировали первый летальный случай, связанный с новым штаммом COVID-19 "Омикрон".

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что от осложнений нового варианта коронавируса скончался 80-летний мужчина, заразившийся в учреждении по уходу за пожилыми людьми Uniting Lilian Wells в Парраматте в штате Новый Южный Уэльс.

Указывается, что пациент был полностью вакцинирован, однако имел серьезные проблемы со здоровьем. Всего в штате за сутки зафиксировали три связанных с COVID-19 смерти. Кроме того, положительные результаты тестов на коронавирус получили еще 6 324 местных жителя.

В издании отмечают, что на территории Нового Южного Уэльса сейчас фиксируют всплеск заболеваемости, в результате которого количество госпитализаций за неделю удвоилось: сейчас в больницах находится 521 человек, из них 55 – в реанимации.

Тем временем в Китае зафиксировали самое большое за 21 месяц количество новых случаев заболевания COVID-19. В городе Сиань, более 13 миллионов жителей которого находятся на карантине, каждое домохозяйство только раз в три дня может отправлять одного из членов семьи в магазин.

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