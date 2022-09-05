В Австралии зарисовали возмутительный мурал, на котором российский и украинский солдаты обнимаются

Автор изображения извинился и зарисовал свою работу.

Австралийскому художнику пришлось зарисовать мурал в Мельбурне, на котором были изображены обнимающиеся российский и украинский военные.

Об этом пишет местное издание WA Today.

Рисунок вызвал большую критику среди представителей украинской громады.

Стефан Романив из Австралийской федерации украинских организаций заявил, что изображение напоминает ему насильника, обнимающего жертву.

Фото: WA Today

"Что бы подумали люди, если бы на фреске были изображены насильник и жертва, которые обнимаются", — подчеркнул он.

Автор мурала, местный художник Питер Ситон, в ночь на понедельник зарисовал свою картину, извинившись перед украинской громадой.

Напомним, недавно в австралийском городе Мельбурн появился мурал, на котором изображены российский и украинский обнимающиеся солдаты.

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