В Австралии застрелили крокодила после того, как он покалечил двух военных

В Австралии застрелили крокодила после того, как он покалечил двух военных

Мужчины выжили, но получили очень серьезные травмы.

В австралийском штате Квинсленд застрелили двухметрового крокодила после того, как он покалечил двух военнослужащих.

Об этом сообщает ABC News.

Мужчины купались в реке, когда на них напал крокодил. Он схватил одного из солдат, и другой бросился на помощь товарищу и попытался разжать челюсти крокодила. Тогда хищник вцепился ему в руку и четыре раза сделал "оборот смерти" — маневр, который крокодилы используют, чтобы оторвать кусок добычи.

Оба пострадавших выжили, но получили серьезные травмы.

Крокодила разыскали с помощью беспилотников, также в районе нападения установили ловушки и капканы с приманкой. Сотрудники природоохранного ведомства заметили рептилию недалеко от места нападения. Когда они попытались приблизиться к хищнику на лодке, он бросился на них. После этого его застрелили.

Напомним, в Египте кобра выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек.

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