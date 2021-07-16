В Австралии заявили о новой вспышке коронавируса, Мельбурн закрывают на карантин

В Австралии заявили о новой вспышке коронавируса, Мельбурн закрывают на карантин

Вследствие последней вспышки коронавируса заразились 18 человек.

Австралийский штат Виктория, в котором расположен второй по величине город Мельбурн, объявил о локдауне после обнаружения еще двух локальных случаев заражения COVID-19.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщает BBC.

Всего в результате последней вспышки коронавируса заразились 18 человек.

Отмечается, что это пятый карантин в Виктории с начала пандемии. Новые ограничения начнут действовать со вторника и количество австралийцев, находящихся дома, возрастет до 40%.

Жители штата с 6,6 млн населения должны будут оставаться дома и выходить только для работы, приобретения еды, физических упражнений и вакцинации.

Всплеск связывают с грузчиками мебели, которые на этой неделе отправились в Мельбурн из Сиднея (штат Новый Южный Уэльс), где из-за стремительного распространения нового COVID-штамма "Дельта" продолжается пятинедельный локдаун и около тысячи человек лечатся от коронавируса.

"Только около 12% взрослого населения Австралии полностью вакцинированы. Отсутствие поставок препаратов, в частности вакцины Pfizer, означает, что многие не смогут получить укол до конца года", — отмечает издание.

С начала пандемии в Австралии зарегистрировали 911 смертей и более 31 тысячи случаев заболевания COVID-19.

Как сообщалось, в Южной Австралии умерла 72-летняя женщина, которая в конце июня получила прививку вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca. Предварительно, летальный случай был вызван тромбозом с синдромом тромбоцитопении, который связывают с побочным эффектом этого препарата.

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