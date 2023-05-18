В Австрии между президентом и правительством вспыхнул конфликт из-за помощи Украине

В Австрии между президентом Александром Ван дер Белленом и министром обороны Клавдией Таннер возникли разногласия по поддержке Украины в разминировании.

Об этом пишет издание Der Standard.

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Отмечается, что президент высказался за скорейшее привлечение Австрии в вопросе разминирования в Украине. Между тем, министр обороны отказывается от участия в подобных операциях, ссылаясь, на нейтралитет Австрии.

"Любые проблемы безопасности для персонала по разминированию, конечно, должны быть приняты во внимание, но одна вещь должна быть ясной: поддержка разминирования гражданских территорий, таких как жилые дома, школы, детские сады или сельскохозяйственные территории, безусловно, не противоречит австрийским нейтралитетам., но это вопрос гуманитарный", — сказал глава государства.

В то же время Таннер заявила, что австрийские военные силы готовы помочь Украине по разминированию, но по окончании войны. Сейчас это противоречит конституционному праву, и она не рискует "п ривлечь австрийских солдат хотя бы и косвенно к военным действиям".

Журналисты пишут, что причиной такого решения министр называет, что нет никаких гарантий, что разминирование "не будет использовано участниками войны для проведения стратегической атаки".

Напомним, что в Австрии разразился скандал из-за речи Адольфа Гитлера в поезде.

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