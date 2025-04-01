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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Австрии микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, есть погибшие (фото)

В автобусе на тот момент было 8 граждан Украины.

Автор публикации
Наталия Магдык Наталия Магдык
ДТП в Австрии

ДТП в Австрии

Утром 1 апреля в Нижней Австрии микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. В результате ДТП погибли четыре человека, также есть несколько тяжело раненых.

Об этом сообщил телерадиовещатель ORF.

«Во вторник утром на Южном автобане (А2) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Полностью заполненный микроавтобус лоб в лоб столкнулся с грузовиком. Четверо человек погибли, еще четыре получили серьезные травмы», - говорится в сообщении.

Авария на трассе А2 близ Зеебенштайна унесла жизни четырех человек. Красный Крест сообщает о шести раненых, из которых четверо - в тяжелом состоянии. Многие пассажиры микроавтобуса были заблокированы, и спасатели должны были оперативно их освобождать.

По словам представителя полиции Йохана Баумшлагера, грузовик, вероятно, выезжал с парковки, когда в нее врезался микроавтобус. Баумшлагер сообщил, что в микроавтобусе находились граждане Украины.

Также стало известно, что в результате аварии в Австрии в микроавтобусе были заблокированы восемь человек. Для спасения людей было использовано гидравлическое оборудование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киевской области перевернулась маршрутка.

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