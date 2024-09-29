В Австрии на парламентских выборах побеждает пророссийская партия, выступающая за остановку помощи Украине

Австрийцы предварительно определили состав парламента и нового правительства.
На выборах в Австрии побеждает пророссийская Австрийская партия свободы. Она получает 29,1% голосов и 57 мест, что на 26 больше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает Рolitico.
По предварительным результатам еще две оппозиционные Социал-демократическая партия и NEOS набрали 20,9% (40 мест) и 8,8% (17 мест) соответственно.
За правительственную Народную партию проголосовали 26,3% избирателей. Сейчас у нее будет 52 места, что на 19 меньше результата 2019 года. "Зеленые — Зеленая альтернатива" потеряли 9 мест (8,7%, 17 мест).
Что известно об Австрийской партии свободы и ее лидере Герберте Кикле
55-летний Кикль – министр внутренних дел (2017-2019), член Национальрата Австрии (2006-2017) – лидер правопопулистской и пророссийской Австрийская партия свободы (FPÖ). Он выступает против выделения денег на военную помощь Украине и критикует санкции против РФ.
Герберт Кикль считает своим вдохновителем премьера Венгрии Виктора Орбана.
"Для меня примером является Венгрия", — неоднократно заявлял избирателям Кикль.
Он входит в коалицию националистов и евроскептиков "Патриоты за Европу" в Европарламенте.
Ранее канцлер Австрии Карл Негаммер прокомментировал заявление главы Кремля Владимира Путина. Он предложил провести мирные переговоры между РФ и Украиной "без предварительных условий" и "на уровне глаз".
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