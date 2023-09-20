В Австрии перевернулся автобус с пассажирами – пострадали украинцы (фото)

В Австрии, близ села Михельдорф, утром 19 сентября попал в ДТП автобус, осуществлявший международную перевозку. Известно об одном погибшем и десятках пострадавших, среди которых – граждане Украины.

Об этом пишет APA.

Двухэтажный автобус с 40 пассажирами и двумя водителями направлялся из Берлина через Линц в Триест, когда около 4:45 утра выехал за пределы проезжей части и перекинулся на бок через ограждение.

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Австрии/Фото: APA

Автобус с пассажирами попал в ДТП в Австрии/Фото: APA

Пока известно об одной жертве ДТП – это 19-летняя жительница Верхней Австрии. Также еще около 20 пассажиров получили ранения. Многих из них госпитализировали. На месте людям оказывали помощь представители Красного Креста.

Водители прошли проверку на состояние алкогольного опьянения. Драгер показал отрицательные результаты.

По данным СМИ, среди пассажиров автобуса были граждане Австрии, Словении, Италии, Германии, а также Украины.

Напомним, летом в Польше разбился бус с украинцами: погибла молодая женщина, много раненых (фото).

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