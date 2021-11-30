В Австрии планируют штрафовать всех за отказ от вакцинации против коронавируса

В Австрии планируют штрафовать всех за отказ от вакцинации против коронавируса

Штраф не будет распространяться на людей, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременных и подростков до 12 лет.

В Австрии планировать штрафовать всех, кто откажется вакцинироваться от коронавируса.

Об этом пишет издание Die Presse со ссылкой на законопроект, которое разрабатывает правительство.

Те, кто не желает прививаться, должны будут выплатить штраф в размере € 3,6. За отказ оплатить штраф человек может попасть в тюрьму на четыре месяца. Штраф в размере € 7,2 тысячи будет грозить тем, кто проигнорирует два уведомления властей о необходимости привиться.

В то же время штраф не будет распространяться на людей, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также беременных и подростков до 12 лет.

Планируется, что законопроект должен быть представлен с 6 декабря. Он должен получить одобрение обеих палат парламента Австрии.

Также власти Австрии на фоне роста заболеваемости коронавирусом анонсировали обязательную вакцинацию, которая начнется с февраля 2022 года.

Напомним, в Украине усилят ограничения в регионах "желтой" зоны. Областям нужно готовиться к новой вспышке коронавируса.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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