В Австрии под костром разразился боеприпас времен войны: есть раненые дети

Костер / © pixabay.com

Вечером 2 мая в регионе Верхняя Австрия произошел инцидент с участием детской группы - под местом для костра сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Событие произошло вблизи села Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт, где часто проводят лагеря молодежных организаций. В момент взрыва там находилась группа детей, приехавших из другой части этого региона.

В результате взрыва ранения получили пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет. Их госпитализировали в больницу в городе Линц.

После инцидента стражи порядка обследовали территорию и обнаружили еще один предмет со взрывчаткой в соседней яме для костра. Его идентифицировали как вероятный боеприпас времен войны. Для обезвреживания вызывали саперов.

Полиция приступила к расследованию, чтобы установить, как опасные предметы оказались на территории лагеря.

