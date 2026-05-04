В Австрии под костром разразился боеприпас времен войны: есть раненые дети
На севере Австрии пятеро детей получили ранения после взрыва предмета, предположительно оставшегося со времен войны.
Вечером 2 мая в регионе Верхняя Австрия произошел инцидент с участием детской группы - под местом для костра сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Событие произошло вблизи села Санкт-Освальд-бай-Фрайштадт, где часто проводят лагеря молодежных организаций. В момент взрыва там находилась группа детей, приехавших из другой части этого региона.
В результате взрыва ранения получили пятеро детей в возрасте от 10 до 14 лет. Их госпитализировали в больницу в городе Линц.
После инцидента стражи порядка обследовали территорию и обнаружили еще один предмет со взрывчаткой в соседней яме для костра. Его идентифицировали как вероятный боеприпас времен войны. Для обезвреживания вызывали саперов.
Полиция приступила к расследованию, чтобы установить, как опасные предметы оказались на территории лагеря.
