В Австрии погиб 6-летний мальчик из Украины, его 2-летнего брата вертолетом доставили в больницу фото

В Австрии погиб 6-летний мальчик из Украины, его 2-летнего брата вертолетом доставили в больницу фото

ДТП произошло из-за того, что автомобиль украинский поломался посреди трассы.

В Нижний Австрии во вторник, 31 августа, в 5:15 утра в ДТП попала семья из Украины. В аварии погиб 6-летний украинец.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung.

По данным издания, семья с Украины — родители в возрасте 42 и 34 года, 6-летний мальчик и его 2-летний братик ехали в автомобиле на итальянском регистрации трассой A2 в направлении города Медлинг. Их автомобиль из-за поломки остановился на третьей полосе шоссе.

Фото: Kronen Zeitung

Транспортное средство, которым управлял 40-летний житель Нижней Австрии, не успело притормозить и на скорости врезалось в авто украинцев. На месте трагедии, несмотря на усилия медиков, погиб 6-летний украинец. Его 2-летнего брата в тяжелом состоянии вертолетом госпитализировали в больницу в Вене. Родителей детей, которые также получили травмы, доставили в медицинское учреждение в Бадене.

Фото: Kronen Zeitung

40-летний австриец получил легкие травмы. На месте ДТП работали два санитарные вертолеты и автомобили спасательных служб. Причины аварии устанавливаются австрийские правоохранители.

Напомним, в Италии 34-летняя украинка после успешной операции выбросилась из окна больницы и погибла.

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