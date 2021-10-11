В Австрии после коррупционного скандала новый канцлер Шалленберг принес присягу

Кроме того, к присяге был приведен новый глава МИД, который сменил Шалленберг на этом посту.

В понедельник, 11 октября, Александр Шалленберг принял присягу на посту федерального канцлера Австрии. Он сменил на этом посту Себастьяна Курца, который был вынужден подать в отставку из-за коррупционного скандала.

Об этом сообщает Wiener Zeitung.

Торжественная церемония состоялась в Вене, в президентской канцелярии во дворце Хофбург. Нового канцлера привел к присяге президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

"Александр Шалленберг хорошо поработал министром иностранных дел и сыграл важную роль в переходном правительстве. У него есть дипломатические навыки, которые могут потребоваться, чтобы мы все могли восстановить доверие внутри коалиции между входящими в нее партиями",— заявил бывший канцлер Себастьян Курц в комментарии Der Kurier.

Именно Курц назвал Шалленберга в качестве своего преемника. По условиям договоренности с партнерами по коалиции, Курц подал в отставку, но остался главой правящей Австрийской народной партии.

Кроме того, к присяге был приведен бывший посол Австрии во Франции Михаэль Линхарт, сменивший на посту главы МИД Шалленберга. Александр Шалленберг возглавлял австрийское внешнеполитическое ведомство с июня 2019 года.

Напомним, что предыдущий канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке 9 октября в связи с расследованием прокуратуры против него.

6 октября прошли обыски в рабочих кабинетах нескольких ближайших соратников Курца. Их подозревают в злоупотреблении доверием, коррупции и подкупе СМИ.

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