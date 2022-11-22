В Австрии потроллили друга Путина Орбана за скандальный шарф: "Такой страны не существует уже 100 лет"

В МИД Австрии отреагировали на скандальный шарф премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, покушавшегося на территории сразу нескольких государств. Там высмеяли друга Путина и заметили, что такой страны, которую он очертил, не существует уже 100 лет.

Об этом сообщает Austria Presse Agentur.

В МИД Австрии с юмором отреагировали на шарф Орбана. Там отметили, что они проверили карты и убедились, что такого государства не существует. Там добавили, что никакие дипломатические шаги против Венгрии Австрия не планирует.

"Сделанный в МИДе быстрый взгляд на исторические карты подтвердил первоначальные предположения, что Транслейтании не существует уже около 100 лет. Мы проинформируем наших венгерских соседей об этом развитии событий при первой же возможности", — заявили в МИД.

В то же время другие австрийские политики всерьез отнеслись к намекам Орбана и подчеркнули, что на фоне войны России против Украины венгерский лидер должен извиниться за свою провокацию. Там требуют от МИДа Австрии вызвать посла Венгрии и объяснить ему о недопустимости подобного.

Провокативный шарф Орбана: что известно

21 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пришел на футбольный матч между сборными Венгрии и Греции с шарфом, на котором изображена карта так называемой "Великой Венгрии" с частями соседних государств в ее составе, включая территории современных Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Словении, Сербии и Украины.

В МИД Украины прокомментировали выходку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Там подчеркнули, что это не способствует развитию украино-венгерских отношений и не отвечает принципам европейской политики и вызвали посла Венгрии для объяснений.

Орбан прокомментировал скандальное фото, где пришел на футбольный матч в шарфе с картой "Великой Венгрии". Он заявил, что "футбол – это не политика. Не нужно видеть то, чего нет".

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